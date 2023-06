Most Krymski

Andrij Kłymenko



- Most Krymski ma ogromne znaczenie dla zgrupowania wojsk rosyjskich nie tylko na Krymie, ale i na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Będzie celem uderzeń z użyciem broni, które dają nam zachodni sojusznicy – powiedział.



Położony nad Cieśniną Kerczeńską most prowadzi z Krymu na Półwysep Tamański w Rosji. W październiku doszło do wybuchu , w wyniku którego uszkodzona została część samochodowa tej trasy. O ten akt dywersji Rosja oskarżyła ukraińskie służby specjalne.



Pierwsze ostrzały Krymu ze strony Ukrainy latem ubiegłego roku, wywołały panikę jego mieszkańców. - Na wyjazdach tworzyły się ogromne korki, kilkudniowe kolejki. Rosjanie muszą zastanawiać się, jak tego uniknąć . Bo jeśli ludzie zatkają most, to nie będzie po nim mogło przejechać także wojsko” – wytłumaczył.





Według eksperta część mieszkańców Krymu czeka na wyzwolenie. Kontakt z nimi jest utrudniony, gdyż rosyjskie służby kontrolują przepływ informacji i monitorują komunikatory.

