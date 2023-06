Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555 , ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne - poinformowała kijowska administracja wojskowa.



"Do ataku na Kijów wróg użył pocisków manewrujących Kh-101/555, tradycyjnie wystrzeliwanych przez bombowce strategiczne Tu-95MS z regionu Morza Kaspijskiego . Wszystkie cele wroga w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa zostały wykryte i pomyślnie zniszczone przez siły obrony powietrznej" - czytamy w komunikacie.



Nie otrzymano jeszcze żadnych informacji o ofiarach ani zniszczeniach . Dane są gromadzone i weryfikowane - informuje Ukrinform.



Wcześniej burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował o ataku na Charków wrogich dronów Shaheed i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe.