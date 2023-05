We wtorek Rosja oskarżyła Ukrainę o wysłanie dronów do ataków na budynki w Moskwie.

Działania ofensywne wutrzymują się na niskim poziomie.poinformował, że siły rosyjskie we wtorek nie przeprowadziły w mieście żadnych działań, napisał ISW.

"Przeciwnik zamierza otworzyć regionalne oddziały ogólnorosyjskiej organizacji "Ochotnicze Towarzystwo Pomocy Armii, Lotnictwa i Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej" na tymczasowo okupowanych terytoriach. Lokalna administracja okupacyjna szuka nowych sposobów narzucania młodzieży ideologii kremlowskiej i zachęcania jej do zdobywania rosyjskich paszportów" - stwierdziło Centrum Narodowego Oporu.

W tymczasowo okupowanej Jałcie na Krymie, którzy w czasie okupacji półwyspu nie przyjęli rosyjskiego obywatelstwa, podał Sztab Generalny.pracownicy instytucji budżetowej zostali ostrzeżeni, że w czerwcu pensje będą mogli otrzymać tylko ci, którzy przerejestrowali się do rosyjskiego banku.

Większe szanse są w przypadku środków prywatnych, ale są one dużo mniejsze - powiedziała Elżbieta Kaca, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W przypadku aktywów prywatnych,potwierdził ostatnio zamrożenie, należących głównie do oligarchów. Nie ma jednak oficjalnego komunikatu KE na temat wysokości zablokowanych aktywów publicznych w. -

Co do konfiskaty rezerw rosyjskiego banku centralnego poszczególne państwa wypowiadają się ostrożnie – podkreśla Kaca. - Nie widać tu większej woli politycznej, ani po stronie Francji, ani Niemiec, na których terytorium znajdują się m.in. te rezerwy – dodała. Stanowisko członków G7 podczas ostatniego spotkania w Hiroszimie , mówi jedynie o blokowaniu rezerw rosyjskich dopóki Kreml nie wypłaci reparacji Ukrainie .

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku ostrzału artyleryjskiego na Szebekino, powiedział gubernator Biełgorodu Wiaczesław Gładkow , podał Reuters.

Rosyjskawykorzystywała platformy społecznościowe, takie jak Twitter i Facebook, do rekrutacji najemników.Ogłoszenia o "pracę" uzyskały prawie 120 000 wyświetleń.

Chociaż nazwa grupy nie została bezpośrednio wskazana, posty zawierały numery kontaktowe, linki do stron Telegrama związanych z Grupą Wagnera i oferowały wynagrodzenie w wysokości około 2,8 tys. euro miesięcznie plus świadczenia, przekazał Ukrinform powołując się na publikację POLITICO.