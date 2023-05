Marine Le Pen o pożyczce z rosyjskiego banku: Nie było zobowiązań wobec Moskwy

Gdyby ta umowa mnie do czegoś zobowiązywała, nie podpisałabym jej – zapewniłaprzed parlamentarną komisją śledczą ds. zagranicznych wpływów, pytana o swoje związki z Rosją.Pytana o zaciągnięcie pożyczki w wysokości 9 mln euro w 2014 r. w rosyjskim banku First Czech-Russian Bank kojarzonym z Kremlem, Le Pen zaprzeczyła, jakoby poddała się rosyjskim wpływom.- zapewniła francuska polityk.Marine Le Pen zawsze broniła się, że pożyczka została zaciągnięta w Rosji, ponieważ. - Pożyczka we francuskim banku jest pożyczką u prezydenta Emmanuela Macrona - dodała.