myśliwiec Su-27





Według rosyjskiego resortu, "cele powietrzne" zostały zidentyfikowane jako dwa bombowce strategiczne B-1B Sił Powietrznych USA, więc rosyjski samolot "zajął ustaloną strefę nadzoru powietrznego".







Pentagon potwierdził, że doszło do "interakcji" między dwoma amerykańskimi bombowcami a rosyjskimi samolotami.



- Jak rozumiem, była to bezpieczna i profesjonalna interakcja z rosyjskimi samolotami. Nie ma więc nic ważnego do doniesienia - powiedział rzecznik Pentagonu Patrick Ryder na wtorkowej konferencji prasowej.







"23 maja 2023 roku rosyjska kontrola przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim wykryła dwa cele powietrzne zbliżające się do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Aby zapobiec naruszeniu granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, w powietrze został poderwanysił obrony przeciwlotniczej Floty Bałtyckiej" - głosi komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony.