Budanow o kontrofensywie: Wkrótce się zacznie

Kyryło Budanow

Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie





Szef wywiadu wojskowego Ukrainypowiedział we wtorek japońskiemu nadawcy NHK, że Ukraina ma już minimalną ilość broni, niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy.- Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu.- powiedział Budanow.Zaznaczył, że Ukraina użyje wszelkich dostępnych sił i środków, aby wypędzić Rosję z terytoriów ukraińskich. Powiedział, że do pomyślnej operacji potrzebne będą "znaczne dostawy broni i amunicji", a także myśliwców.