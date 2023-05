Robot rehabilitacyjny Movendo Technology pomaga w leczeniu ukraińskich żołnierzy, po amputacji nóg w nowo otwartym ośrodku medycznym „Niepokonany” we Lwowie. Pozwala lekarzom i fizjoterapeutom przywracać pacjentom napięcie mięśniowe przygotowując ich do powrotu do chodzenia po zainstalowaniu spersonalizowanych protez - informuje włoska agencja ANSA.