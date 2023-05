Andriej Miedwiediew

Grupy Wagnera

Film został później usunięty





, który nazywa siebie najemnikiemi dowódcą oddziału zabitego Jewgienija Nużyna, zapowiedział powrót do Rosji.Miedwiediew opublikował na YouTubie serię krótkich wideo, w których wyjaśnił swoją decyzję. W jednym z filmów powiedział, że miał nadzieję znaleźć "spokój w Norwegii, zostawić za sobą politykę i wojnę, ale z jakiegoś powodu nie było to możliwe".Powiedział, że decyzję o powrocie do Rosji podjął samodzielnie. - Jeśli mnie zabiją - dobrze. Jeśli nie - podziękuję im bardzo. Jeśli przeżyję - podziękuję im jeszcze bardziej - powiedział Miedwiediew.NEXTA przypomina, że Miedwiediew uciekł do Norwegii, skąd wielokrotnie oskarżał Grupę Wagnera o różne przestępstwa.