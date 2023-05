Było to tematem podczas briefingu w Odessie specjalnego przedstawiciela Departamentu Stanu USA w Ukrainie Kurta Walkera .

Położone strategicznie pośrodku północnego Atlantyku Wyspy Owcze wciąż współpracują z Rosją przy połowie ryb i uniezależniają się od Danii . Jednocześnie rząd po naciskach Kopenhagi przygotowuje analizę skutków ewentualnego wypowiedzenia rosyjskiej umowy. Wyspiarze są w tej sprawie mocno podzieleni.



"Rybołówstwo napędza naszą gospodarkę, daje nam możliwość odgrywania ważnej roli na północnym Atlantyku" - podkreślił szef dyplomacji Wysp Owczych Hogni Hoydal (Partia Republikańska) w Kopenhadze podczas spotkania z międzynarodowymi mediami.



Porozumienie z Rosją, pozwalające rybakom z Wysp Owczych łowić dorsze na rosyjskiej części Morza Barentsa a Rosjanom zawijać do portów na wyspach, zostało przedłużone do końca 2023 roku przez poprzedni rząd Wysp Owczych. Decyzję skrytykował wspierający Ukrainę rząd w Kopenhadze oraz Unia Europejska.



Według Hoydala, który jest wicepremierem oraz odpowiada za handel i gospodarkę rybną, nie należące do UE Wyspy Owcze szczególnie w ostatnich latach bardzo skorzystały na umowie z Rosją . Ryby i produkty rybne stanowią 95 proc. całkowitego eksportu kraju. Rocznie Farerowie łowią rocznie 700 tys. ton ryb i owoców morza, a na jednego mieszkańca przypada rocznie 13 ton ryb, najwięcej na świecie.