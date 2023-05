"Trwa seria bezprecedensowych pod względem siły, intensywności i różnorodności ataków lotniczych na Kijów. To był d ziewiąty atak lotniczy na stolicę od początku maja !" - dodał Serhij Popko.

O świcie w Kijowie i innych rejonach Ukrainy doszło do kilku eksplozji

Portugalskie siły powietrzne wezmą udział w szkoleniu ukraińskich pilotów myśliwców - podało źródło w ministerstwie obrony w Lizbonie.Według lizbońskiej stacji CNN PortugalPortugalskie ministerstwo obrony podało, że w "".Resort przypomniał, że cztery myśliwce F-16 należące do portugalskich sił powietrznych stacjonują obecnie na Litwie, gdzie wykonują misję patrolowania nieba nad wschodnią flanką NATO.

w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w pobliżu Kijowa we wtorek rano są minimalne - poinformowało CNN powołując się na trzech amerykańskich urzędników.

Było to tematem podczas briefingu w Odessie specjalnego przedstawiciela Departamentu Stanu USA w Ukrainie Kurta Walkera .