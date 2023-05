Strącenie przez Siły Zbrojne Ukrainy sześciu rosyjskich rakiet Kindżał to porażka rosyjskiej armii i przemysłu zbrojeniowego Rosji - skomentował Pawło Łakijczuk , szef programów wojskowych w kijowskim Centrum Globalistyki "Strategia XXI” i oficer marynarki wojennej w stanie spoczynku. Atak z użyciem m.in. sześciu Kindżałów Rosja przeprowadziła we wtorek nad ranem. Ogółem w stronę celów na Ukrainie odpalono 18 różnego rodzaju pocisków. Według ukraińskiej armii wszystkie pociski zostały strącone.

Rosyjska propaganda utrzymywała, że ponaddźwiękowe Kindżały są pociskami, których nie można przechwycić. Na początku maja Ukraińcy zniszczyli jednak pierwszy z nich, używając do tego amerykańskich systemów przeciwrakietowych Patriot. - Kindżały były dla Rosjan swoistym wunderwaffe, cudowną bronią, której nic nie mogło zniszczyć. Te pociski miały być dowodem wysokiego, wręcz światowego poziomu zaawansowania rosyjskiej broni - wyjaśnił ekspert.

Rosyjska propaganda utrzymywała, że ponaddźwiękowe Kindżały są pociskami, których nie można przechwycić. Na początku maja Ukraińcy zniszczyli jednak pierwszy z nich, używając do tego amerykańskich systemów przeciwrakietowych Patriot. - Kindżały były dla Rosjan swoistym wunderwaffe, cudowną bronią, której nic nie mogło zniszczyć. Te pociski miały być dowodem wysokiego, wręcz światowego poziomu zaawansowania rosyjskiej broni - wyjaśnił ekspert.

Rosyjscy okupanci rozmieścili personel w przedszkolu we wsiw obwodzie zaporoskim, a na terenie obiektu mieszkają cywile - podaje

Trwa dyslokacja jednostek rosyjskich wojsk terytorialnych, które przechodziły szkolenia na białoruskich poligonach, do stref działań bojowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab pisze w komunikacie, że rosyjskie wojska wykorzystują w swoich celach przedszkola na zajętych ukraińskich terytoriach. Minionej doby na czterech odcinkach w Donbasie - łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim - doszło do 55 starć między ukraińskimi i rosyjskimi wojskami. Bachmut i Marjinka pozostają głównymi punktami działań bojowych.