- Widać czegoś się obawiają - dodał, pytany o zapowiedzi opozycji, że nie zgłosi swoich przedstawicieli do komisji.

Cyberwojna przeciwko Polsce trwa. Ponadto w rosyjskiej propagandzie coraz częściej zauważamy odniesienia do zbliżających się wyborów - podkreślił w wywiadzie w tygodniku "Sieci" pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn . Stanisław Żaryn w "Sieci" został zapytany, czy powinniśmy się obawiać ingerencji Rosji w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych. - Nie, ale nie należy też bagatelizować wielu zagrożeń, które już zaczynają być widoczne. Ciągle notujemy rosyjskie ataki na nasze systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne - zaznaczył.

W tymczasowo okupowanymdoszło do eksplozji. Lokalne media społecznościowe donoszą o ataku rakietowym w pobliżu dworca autobusowego.