Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w "dziesiątki" pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów - ogłosili prezydenci Francji i Ukrainy Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Pałacu Elizejskim. "W nadchodzących tygodniach Francja przeszkoli i wyposaży kilka batalionów w dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC" – napisano we wspólnym oświadczeniu. Dodano, że Paryż koncentruje również swoje "wysiłki na wspieraniu ukraińskich zdolności obrony powietrznej".

75 proc. Ukraińców pracujących w Polsce na stanowiskach o niskich kwalifikacjach, ale mających wysokie kwalifikacje u siebie, planuje je w Polsce podnieść, by więcej zarabiać - wynika z danych Gremi Personal. Jak zauważają ekspoerci centrum analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, dyplomy i certyfikaty zawodowe wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu, mimo że teoretycznie w Polsce są nostryfikowane, to w praktyce ich wiedza i umiejętności okazują się niewystarczające, ponieważ w Polsce często pracuje się na zupełnie innych maszynach z użyciem nowocześniejszej technologii.

Sztab Generalny: W obwodzie chersońskim wojska rosyjskie siłą mobilizują do armii mężczyzn, którzy otrzymali

- Widać czegoś się obawiają - dodał, pytany o zapowiedzi opozycji, że nie zgłosi swoich przedstawicieli do komisji.

Cyberwojna przeciwko Polsce trwa. Ponadto w rosyjskiej propagandzie coraz częściej zauważamy odniesienia do zbliżających się wyborów - podkreślił w wywiadzie w tygodniku "Sieci" pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn . Stanisław Żaryn w "Sieci" został zapytany, czy powinniśmy się obawiać ingerencji Rosji w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych. - Nie, ale nie należy też bagatelizować wielu zagrożeń, które już zaczynają być widoczne. Ciągle notujemy rosyjskie ataki na nasze systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne - zaznaczył.

W tymczasowo okupowanymdoszło do eksplozji. Lokalne media społecznościowe donoszą o ataku rakietowym w pobliżu dworca autobusowego.