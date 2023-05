Liczebność rosyjskich wojsk na Białorusi zmniejszyła się i wynosi ok. 2,8 tys. żołnierzy – powiadomił rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



- Obecnie jest to około 2,8 tys. – oświadczył Demczenko w poniedziałek na antenie ukraińskiej telewizji. Jeszcze kilka miesięcy temu, jak wskazał, liczba ta wahała się w granicach 10-11 tys.



Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy powiedział, że rosyjscy żołnierze przechodzą szkolenie na białoruskich poligonach , a następnie są wysyłani z powrotem do Rosji.