- Warunkiem rozejmu w Ukrainie i przystąpienia do rozmów pokojowych musi być poszanowanie integralności terytorialnej tego kraju - powiedział król Hiszpanii Filip VI podczas spotkania z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lula da Silvą.

Monarcha podkreślił, że Rosja, która w lutym 2022 roku najechała Ukrainę, musi też zadeklarować poszanowanie dla suwerenności tego kraju, aby zapewnić "warunki trwałego pokoju". Podziękował Luli za jego gotowość do mediacji w tym konflikcie.

Prezydent Brazylii podczas rozmowy z królem Hiszpanii zaznaczył, że nie chce przesądzać, do którego z państw konfliktu rosyjsko-ukraińskiego należy Krym.

przyjmie rano na audiencji w Watykanie premiera Ukrainy. To przełomowe wydarzenie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przed 14 miesiącami. Szef rządu będzie najwyższym rangą przedstawicielem ukraińskich władz odwiedzającym papieża od wybuchu wojny.

Papież Franciszek uda się w piątek rano w trzydniową podróż na Węgry. Jego 41. zagraniczna pielgrzymka jest spełnieniem obietnicy jaką złożył we wrześniu 2021 roku, gdy był kilka godzin w Budapeszcie z okazji zakończenia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W stolicy spotka się z władzami Węgier, młodzieżą, z ubogimi i uchodźcami, także z Ukrainy . Odprawi mszę dla tysięcy ludzi.

- Rosjanie ograbili Czarnobyl, ukradli nawet próbki ziemi radioaktywnej - powiedział Krystian Machnik z Ostrowa Wlkp., który jeździ z pomocą humanitarną do samosiołów w Czarnobylu. Wczoraj minęło 37 lat od katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, zostanie przedłużony