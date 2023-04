- Wojna n ie może zakończyć się osiągnięciem przez Rosję jej celów, nawet jeśli w rzeczywistości nie wyznaczyła ona sobie konkretnego celu wojennego - powiedziała prezydent Węgier Katalin Novak w wywiadzie dla chrześcijańskiego portalu Magyar Kurir.



- Jeśli coraz więcej krajów będzie brało udział w wojnie, nie doprowadzi to do złagodzenia konfliktu i nie będzie służyło pokojowi. Raczej podsyci konflikt i doprowadzi do dalszej eskalacji wojny. To jest to, co nam najbardziej zagraża - stwierdziła prezydent.