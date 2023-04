Unia Europejska i Japonia nie poparły amerykańskiego planu wprowadzenia zakazu prawie całego eksportu do Federacji Rosyjskiej - poinformował "Financial Times".



Oświadczenie przywódców G7, które jest przygotowywane na spotkanie w Hiroszimie w przyszłym miesiącu, zawiera obietnicę zastąpienia obecnego reżimu sankcji sektorowych wobec Federacji Rosyjskiej całkowitym zakazem eksportu z kilkoma wyjątkami min. dla produktów rolnych i medycznych, pisze gazeta .



"Z naszego punktu widzenia jest to po prostu niemożliwe" - powiedział jeden z urzędników, który zastrzegł sobie anonimowość.