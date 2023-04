Zełenski: Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej

"Nie możemy oddać Bachmutu bowiem jego zajęcie przez siły rosyjskie wydłużyłoby linię frontu i dałoby im przyczółek do ataku na Kramatorsk i Słowiańsk" - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija zrelacjonowanym przez portal Ukrainska Pravda.



Zełenski podkreślił, że te dwa miasta od dawna są celem Rosjan a zdobycie Bachmutu znacznie ułatwiłoby im ofensywę w ich kierunku.



Ukraiński prezydent wezwał analityków, którzy kwestionują strategiczne znaczenie Bachmutu , do udania się do tego miasta i przekonania się na miejscu "co może się wydarzyć i jakie są zagrożenia".



Zełenski wyraził przekonanie, że Ukraina odeprze rosyjską inwazję i podkreślił, że armia ukraińska przygotowuje się do kontrofensywy. "Nasza armia przygotowuje się i robimy wszystko co możemy aby była silniejsza" - oświadczył.



"Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej, ale walczymy. Jesteśmy silniejsi niż rok temu " - powiedział Zełenski.