Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji z wojny w Ukrainie.

"W tej chwili chodzi o to, by pokazać Putinowi naszą determinację , pokazać, że nie osiągnie swoich celów także z powodu wyczerpania i zmęczenia" - cytuje słowa niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock agencja Ukrinform.

"Ministerstwo Obrony Rosji dąży do, aby zdobyć, pomimo oczywistegow stosunkach Prigożyna z kierownictwem resortu" - czytamy w analizie ISW, na którą powołuje się w swoim tekście Ukrinform.