Niedawny wyciek tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu jest bardzo nietypowy, ale też bardzo szkodliwy na kilku poziomach





Jak dodał,- choć może też zmotywować Waszyngton do zwiększenia pomocy Ukrainie. Zdaniem eksperta wyciek pokazuje też "i to, jak głęboki wgląd amerykański wywiad miał w rosyjskim wojsku".





Jak tłumaczy Pfeiffer, ponieważ w dokumentach są szczegóły sposobów pozyskania informacji, może doprowadzić to do odkrycia i spalenia źródeł wywiadowczych. A ponieważ część z informacji zawartych pochodziła od sojuszników Ameryki, podkopuje to też zaufanie do amerykańskich służb ze strony sprzymierzonych państw. Jak zaznacza Pfeiffer, sprawa jest też dyplomatycznym bólem głowy, m.in. ze względu na informacje pochodzące z inwigilacji przywódców i władz sojuszników , w tym np. Korei Południowej i Izraela.







- mówi PAP Larry Pfeiffer, wieloletni urzędnik CIA i innych agencji wywiadowczych.