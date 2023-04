Sekretarz skarbu USA Janet Yellen zaapelowała w środę do społeczności międzynarodowej, by nadal finansowo wspierała Ukrainę, która od ponad roku odpiera rosyjską agresję. - Wspieranie Ukrainy to nasz wspólny wysiłek - podkreśliła Yellen podczas wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.



Prezes Banku Światowego David Malpass ocenił, że Ukrainie nadal brakuje na "krytyczne wydatki" w 2023 roku 11 mld dolarów.