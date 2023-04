Ryzyko wycieku danych dotyczących planów bojowych w Ukrainie jest obecnie minimalne - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, odnosząc się do wycieku tajnych dokumentów z Pentagonu.



- Jeśli chodzi o przeciek, to musimy zrozumieć, że jeśli planowane są operacje wojskowe w Ukrainie, to bardzo wąskie grono ludzi wie o nich - na palcach jednej ręki można ich policzyć . Ryzyko wycieku jest zatem minimalne - powiedziała Malar.



Zaznaczyła, że do tej pory nie było żadnych przecieków w Ukrainie .