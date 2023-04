W pierwszym kwartale tego roku służby graniczne zanotowały większy ruch na granicy z Rosją, niż w tym samym okresie przed rokiem, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Obecnie podróżuje więcej Polaków i cudzoziemców, a mniej Rosjan - podał PAP Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.



Jak poinformowała rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziały Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku przez drogowe przejścia graniczne w Bezledach i Grzechotkach wjechało do Polski z Rosji 48 tysięcy podróżnych w tym 9,2 tys. Polaków i 38,9 tys. cudzoziemców w tym 13,6 tys. Rosjan.



W tym samym czasie w ubiegłym roku przez przejścia w Grzechotkach i Bezledach przyjechało do Polski prawie 33 tysiące podróżnych w tym 2,9 tys. Polaków i 30 tys. cudzoziemców w tym 17,4 tys. Rosjan.



Jak podała mjr Aleksandrowicz dziennie przez dwa przejścia przejeżdża od 800 do 1,5 tys. podróżnych. Obecnie ruch wraca do poziomu jak z pandemii.