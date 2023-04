Polska okazała się podczas rosyjskiej napaści na Ukrainę nie tylko dobrym sąsiadem, ale hojnym przyjacielem . Podała bowiem Kijowowi pomocną dłoń, dając wszystko to, co była w stanie ofiarować, oceniła w dniu wizyty w Warszawie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego portugalska telewizja SIC.



Lizbońska stacja odnotowała, że choć środowe przybycie Zełenskiego jest jego pierwszą oficjalną podróżą do Polski od początku wojny, to zauważa, że szef państwa ukraińskiego odbywał już mniej formalne wizyty na polskim terytorium.



SIC uważa, że Polska dała Ukrainie wszystko to, co mogła: zarówno pod względem humanitarnym, politycznym, jak i wojskowym , apelując też do opinii międzynarodowej o wsparcie militarne dla napadniętego przez Rosję kraju.



Zauważył, że Polska zareagowała na cierpienia obywateli zaatakowanej Ukrainy z dużą wrażliwością i przyszła jej z konkretną pomocą.



"Wszyscy zapewne pamiętamy tę niezwykle błyskawiczną pomoc udzieloną przez Polaków ukraińskim uchodźcom, kiedy po polskiej stronie granicy zaczęto stawiać prowizoryczne namioty służące ugoszczeniu uciekinierów wojennych" - odnotowała telewizja.