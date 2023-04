W Słowiańsku podjęto decyzję o przymusowej ewakuacji dzieci

W Słowiańsku w Ukrainie miejska komisja ochrony praw dziecka podjęła decyzję o przymusowej ewakuacji dzieci , a opiekunowie, którzy odmówią wyjazdu, zostaną pozbawieni praw do opieki nad dziećmi - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na Ołenę Sokołową, szefową miejskiej służby dziecięcej.



- Obowiązkowa ewakuacja w obwodzie donieckim została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. Opiekunowie są zobowiązani do ewakuacji z dziećmi poza obwód doniecki do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest obowiązkiem opiekunów i organów opiekuńczych - powiedziała Sokołowa.