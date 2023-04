tranzycie ukraińskich produktów rolnych do krajów trzecich





Premierzy Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii wysłali w piątek list do Komisji Europejskiej i jej szefowej Ursuli von der Leyen , w którym zaznaczyli, że kanały przeznaczone do dostarczania ukraińskich produktów do miejsc docelowych nie działają tak jak powinny.







Przywódcy pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy pomagają w, zaapelowali do UE o podjęcie działań w związku z nadmiarem, który powstał, ponieważ towary nie docierają do miejsc przeznaczenia.