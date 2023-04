Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła wszystko w naszym kraju i doprowadziła do prób destabilizacji Mołdawii poprzez nielegalnie opłacane protesty antyrządowe, które podsycały, a właściwie to opłacały różne siły polityczne – stwierdziła w rozmowie z PAP wiceminister spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii Stela Leuca.



- Wojna zdecydowanie zmieniła wszystko dla wszystkich . Osobiście mam rodzinę na Ukrainie, dlatego dla mnie to jest rodzaj dramatu zarówno prywatnego, jak i instytucjonalnego, rozszerzonego na cały kraj. I wiele osób (w Mołdawii) ma podobnie. Mołdawia to bardzo wielonarodowy kraj, otwarty, mamy tutaj ukraińską mniejszość, więc wielu z nas ma powiązania z Ukrainą – powiedziała wiceszefowa dyplomacji.