Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała Rosjan, by nie adoptowali dzieci, które jak to określiła, zostały w czasie wojny "skradzione" w Ukrainie i wywiezione do Rosji - podał Reuters.



"Zdecydowanie zalecam obywatelom Rosji, aby nie adoptowali ukraińskich sierot, które zostały nielegalnie wywiezione z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy" - napisała na Telegramie Wereszczuk.



"Jeszcze raz przypominam wszystkim rosyjskim tzw. rodzicom adopcyjnym i "opiekunom": prędzej czy później będziecie musieli odpowiedzieć" - dodała.