Ukraina potwierdziła informację o uprowadzeniu przez Rosję 4390 dzieci - poinformowała wicepremier Irina Wereszczuk.





Dodała, że Rosja sama potwierdza fakty uprowadzenia ukraińskich dzieci. - Jeśli my jako kraj domagamy się powrotu danego dziecka, a oni zamiast tego oddają je do adopcji, pokazując całemu światu - to to są sytuacje, które nie wymagają faktycznego dowodu - podkreśliła wicepremier.