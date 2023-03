Zapowiedź Władimira Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi w sensie militarnym nie wpływa na ryzyko konfliktu jądrowego. Jest to element operacji informacyjnej - ocenia Instytut Badań nad Wojną.

"Putin najwyraźniej dążył do rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi przed inwazją rozpoczętą w lutym 2022 r., a obecny moment wybrał najpewniej ze względu na cele prowadzonej teraz operacji informacyjnej" - pisze ISW.

Alaksandr Łukaszenka

w listopadzie 2021 roku

zwiększyć zakres rosyjskiej kontroli nad Białorusią





Think tank przypomina, że białoruski przywódcazaproponował Rosji rozmieszczenie na terytorium Białorusi broni jądrowej jeszcze, a w lutym 2022 roku Mińsk usunął z konstytucji zapis gwarantujący neutralny status Białorusi.W styczniu i lutym 2022 roku ISW przewidywał, że Putin może dążyć do rozmieszczenia na terytorium tego kraju taktycznej lub strategicznej broni jądrowej po to, by