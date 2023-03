- Co się tyczy tzw. planu pokojowego Chin, to mamy plan pokojowy prezydenta Zełenskiego, który jest oparty mocno na prawie międzynarodowym i sprawiedliwym pokoju. I myślę, że to powinien być centralny punkt wyjścia. Nie potrzebujemy żadnego innego - powiedział w Waszyngtonie szef komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ołeksandr Mereżko.