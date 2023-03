Kanada przedłużyła program wydawania Ukraińcom wiz umożliwiających legalny pobyt przez trzy lata i uzyskanie pozwolenia na pracę

będą nadal uprawnieni do otrzymania federalnego wsparcia





– poinformował w środę minister imigracji Sean Fraser.Program rozpoczęty rok temu miał trwać do końca marca bieżącego roku, został przedłużony, rozpatrzenie wniosku wizowego będzie bezpłatne do 15 lipca. Uchodźcy otrzymujący wizę w ramach programu CUAET (Canada – Ukraine authorization for emergency travel – zezwolenie na podróż w pilnych przypadkach), którzy przylecą dla Kanady do końca marca 2024 r., takiego jak czasowe zakwaterowanie, pomocy finansowej i pomocy w osiedleniu – napisał Fraser na Twitterze.