Wicepremier Ukrainy Iryna

mamy nadzieję, że Chiny będą po naszej stronie, po stronie prawdy i sprawiedliwości.

telefoniczna rozmowa przywódcy Chin z prezydentem Ukrainy "byłaby ważnym krokiem".

To doprowadziłoby do bezpośredniego starcia z Zachodem. Myślę, że chińscy liderzy są znacznie inteligentniejsi od rosyjskich.

Wereszczuk, mówiąc o chińskim planie pokojowym, zaznaczyła: - My mamy 10 punktów przedstawionych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i- Niech Chińczycy wezmą pod uwagę to, że wprowadzenie zawieszenia broni jest niemożliwe, jeśli nie poprzedzi go wycofanie sił rosyjskich z terytorium Ukrainy - dodała.Wyraziła zarazem opinię, żeZapytana o to, czy obawia się wysłania chińskiej broni do Rosji, wicepremier odparła: -Odnosząc się do niedawnej wizyty Putina w Mariupolu Iryna Wereszczuk oznajmiła: - Także Hitler odwiedził Mariupol w 1941 roku i dobrze pamiętać o tym, jak skończył.