w celu otrzymania dyplomu muszą podpisać wezwanie do Komisariatu Wojskowego

"Nie wydają dyplomu, dopóki nie podpiszesz wezwania





Inny ze studentów, który już poszedł na takie wezwanie do wojskowego biura rejestracji i poboru, powiedział, że próbowano go tam zwerbować do służby kontraktowej.



"Próbują namówić takie osoby z wyższym wykształceniem, do podpisania kontraktu. Przychodzisz z tym wezwaniem do wojskowego biura poborowego i od razu mówią, idź tam i zawrzyj kontrakt" - powiedział absolwent, dodając, że odrzucił tę propozycję.







Absolwenci Moskiewskiego Instytutu Lotniczego, który w Rosji jest uważany za lidera w swojej dziedzinie,- podaje Ukrinform powołując się na media.. W biurze, w którym wydaje się dyplom, siedzi żołnierz" – zaznaczył jeden ze studentów.