Brytyjczycy mogą pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej

- Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej spowodowane wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey niemieckiemu dziennikowi "Welt".



- Bardzo pozytywnie spojrzymy na polską prośbę o uzupełnienie powstałych luk . Zrobiliśmy to, gdy Warszawa po raz pierwszy przekazała Ukrainie czołgi T-72 , a do Polski wysłaliśmy czołgi Challenger 2 . To samo dotyczy myśliwców - powiedział wiceszef brytyjskiego resortu obrony. Dodał, że jeszcze taka prośba z Warszawy nie wpłynęła.