Jewgienij Prigożyn , biznesmen kierujący rosyjską formacją najemniczą Grupa Wagnera, próbuje usprawiedliwić niezdolność tych sił do otoczenia Bachmutu , mówiąc m.in. o planowanej ukraińskiej kontrofensywie "na pięciu kierunkach" – powiadomił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).



ISW odnotował, że w niedawnym wywiadzie Prigożyn stwierdził, że strona ukraińska planuje ofensywę na pięciu kierunkach (od obwodu charkowskiego po zaporoski), oceniając, że rozpocznie się ona w połowie kwietnia. Szef Grupy Wagnera wezwał rosyjskie siły do gromadzenia zapasów amunicji i sprzętu wojskowego.



Według analityków ISW Prigożyn, przedstawiając Ukrainę jako zdolną do przeprowadzenia tak zmasowanej kontrofensywy, prawdopodobnie chce usprawiedliwić to, że Grupa Wagnera nie zdołała okrążyć Bachmutu , miasta w obwodzie donieckim.