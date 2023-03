- Bez wątpienia Władimir Putin popełnił zbrodnie wojenne i nakaz jego aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) jest uzasadniony - powiedział prezydent USA Joe Biden w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu. Joe Biden przypomniał też, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest uznawany przez wszystkie kraje, "także przez nas". Mimo to, decyzja MTK to "bardzo mocny sygnał" - dodał amerykański prezydent.

Dostawy broni z Chin do Rosji stają się coraz bardziej prawdopodobne , a liderzy UE muszą wyraźnie oznajmić Pekinowi, że zaważyłoby to na całości stosunków europejsko-chińskich - ocenia w rozmowie z PAP Andrew Small z amerykańskiego think tanku German Marshall Fund (GMF). Władze USA oceniły niedawno, że Chiny rozważają dostawy broni i amunicji dla atakującej Ukrainę Rosji. Dyplomacja UE określiła potencjalne dostawy uzbrojenia jako "czerwoną linię" , której Chiny nie powinny przekraczać.

Podkreśliła, że wskazują na to ataki dronów "Shahed", których Rosjanie używają do wykrywania systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Źródła USA: Na froncie w Ukrainie użyto chińskiej amunicji