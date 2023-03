- W każdej chwili możemy uruchomić samolot i polecieć do Gruzji z misją medyczną, by profesjonalnie przebadać byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. - Będzie to misja polskich lekarzy, której jednak patronuje 27 państw UE - dodała.



Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że polski zespół pomocy humanitarno-medycznej jest gotowy do wyjazdu do Gruzji, aby udzielić pomocy medycznej Saakaszwilemu.