strat

na polu bitwy

wiosennej ofensywy

zginęło lub zostało rannych do 120 tys. ukraińskich żołnierzy





Wojskowi znajdujący się w strefie walk powiedzieli dziennikowi, że ukraińska armia cierpi na brak pocisków artyleryjskich i min moździerzowych , a brak doświadczenia mobilizowanych, którzy odrabiają straty, odbija się na jej jakości.







Jakość armii ukraińskiej pogorszyła się z powoduwielu jej najbardziej doświadczonych bojowników. To skłoniło niektórych ukraińskich urzędników do zakwestionowania gotowości Kijowa do długo oczekiwanej- pisze "The Washington Post".Według szacunków amerykańskich i europejskich urzędników od początku rosyjskiej inwazji, a Rosja straciła ok. 200 tys. żołnierzy.