- Nasze oddziały muszą mieć wyposażenie niezbędne do ochrony własnej i do wykonywania swoich zadań, szczególnie w tak ważnych czasach - powiedziała Anand, cytowana przez agencję The Canadian Press.

- Nasze oddziały muszą mieć wyposażenie niezbędne do ochrony własnej i do wykonywania swoich zadań, szczególnie w tak ważnych czasach - powiedziała Anand, cytowana przez agencję The Canadian Press.