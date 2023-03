- Uczymy się o wojnach w szkole, widzimy zdjęcia, ale jak człowiek konfrontuje się z tym absolutem, staje z nim twarzą w twarz, to nie wie, co ma robić - mówi PAP polski wolontariusz z Centrum Św. Marcina w Fastowie, który pomaga potrzebującym od lata ubiegłego roku.



- Od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie czułem, że muszę pomagać tu, na miejsc - podkreśla Stanisław Marcisz, który trzy lata temu skończył studia historyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.



Kiedy Rosja najechała Ukrainę zastanawiał się, co może zrobić i jak "konkretnie pomóc" ludziom w ogarniętym wojną kraju. Rzucił pracę w Polsce i w lipcu trafił do dominikańskiego Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie.



- Drugiego dnia pobytu na Ukrainie pojechałem z kolegą do Borodzianki z pakietami pomocowymi. Zobaczyłem rozbite, ostrzelane budynki, pociski w ścianach domów, poorane przez wybuchy drogi. To było bardzo ciężkie przeżycie – opowiada.



- Po pierwszym wyjeździe do Borodzianki nie wiedziałem, jak się nazywam. Zmęczenie psychiczne było ogromne, bo widzisz wojnę, prawdziwą wojnę – powtarza.