NATO rozważa rozmieszczenie stałego kontyngentu w krajach bałtyckich

" Ostatecznie chodzi nie tyle o to, co Niemcy zamierzają zrobić, ile o to, co NATO uważa za słuszne i konieczne " – powiedział Pistorius podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim litewskim odpowiednikiem Arvidasem Anushauskasem.



Anushauskas zaznaczył, że Litwa zabiega o "stałą obecność niemieckiej brygady", ponieważ w tym kraju rozpoczyna się linia obrony NATO, dodając, że przygotowuje niezbędną infrastrukturę do rozmieszczenia wojsk niemieckich.



Pistorius kontynuował, że Niemcy planują rozmieścić "ogromny aparat" składający się z 5-tysięcznego personelu wojskowego, a także pracowników cywilnych i członków ich rodzin.

podaje Ukrinform, powołując się na wypowiedź ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa dla CNN.Podkreślił, że jest to sprawa całego Sojuszu, a nie tylko Niemiec.