Po opublikowaniu nagrania, na którym widać jak rosyjski żołnierz strzela do nieuzbrojonego ukraińskiego wojskowego , miliony Ukraińców zaczęło spontanicznie odpowiadać poległemu ukraińskiemu bohaterowi na jego powiedzenie: "Chwała Ukrainie" słowami" "Bohaterom Chwała".



27-letnia Eugenia powiedziała w rozmowie z PAP: "po obejrzeniu tego strasznego nagrania publikując na swoim profilu na Facebooku te dwa słowa chciałam, by zabity przez rosyjskich najeźdźców ukraiński żołnierz z zaświatów usłyszał, że ktoś mu odpowiedział ".



Dodała, że po kilku minutach zobaczyła, iż nie jest osamotniona i zobaczyła już setki podobnych wpisów. "Wzruszyłam się. Najbardziej rozczula mnie to, że nie potrzebujemy opatrywać w komentarze swoich wpisów, bo każdy wie o co chodzi i wiele osób czuje, że musi odpowiedzieć poległemu Bohaterowi" - przekazała Eugenia.



Ukraiński artysta Nikita Titow odreagował nagranie obrazem, na którym widnieją te dwa słowa - "Bohaterom Chwała" a w miejscu litery "O" można zobaczyć sylwetkę zabitego przez rosyjskich żołnierzy Ukraińca. Obraz ten szybko stał się popularny wśród ukraińskich użytkowników Facebooka, Twittera i Instagramu .