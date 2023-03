pogorszenie warunków w terenie w rejonie Bachmutu

rosnące temperatury

Słaba mobilność

daje pewną przewagę





Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przewiduje, co prawdopodobnie mogłoby dać przewagę ukraińskim obrońcom.Raport mówi, że siły ukraińskie nadal będą bronić miasta, adoprowadzą do błotnistych warunków na drogach, co ograniczy ruch w terenie.w terenie zazwyczajmilitarną siłom broniącym - podał brytyjski wywiad.