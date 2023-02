- Łukaszenko sprzedał nasz kraj Putinowi - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef białoruskiej organizacji antyrządowej BYPOL i ruchu partyzanckiego Alaksandr Azarau . W rozmowie z dziennikiem Alaksandr Azarau został m.in. zapytany o to, kim są "partyzanci", o których piszą niezależne białoruskie media. - To białoruscy partyzanci, uczestnicy planu "Pieramoha" (zwycięstwo – red.). Wyjechali już z kraju i są w bezpiecznym miejscu - odpowiedział szef białoruskiej organizacji antyrządowej BYPOL.

- Białoruś jest okupowana przez wojsko rosyjskie. Aleksander Łukaszenko sprzedał nasz kraj Putinowi. Białorusini walczą więc o swoją niepodległość, o swoją ojczyznę. Trwa wojna - zaznaczył Azarau. Wskazał, że do planu "Pieramoha" zgłosiło się około 200 tysięcy Białorusinów. - Każdy z nich potencjalnie może zostać partyzantem, w zależności od tego, co umie. Są wśród nich zarówno kobiety, jak i emeryci. Są gotowi do wyzwolenia Białorusi i zrobią wszystko, co w ich mocy - zapewnił.