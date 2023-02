Władimir Sołowjow

skarżył się na konfiskatę jego willi we Włoszech- Nie mam pytań do tych nazistowskich drani. Są nazistami. Po pierwsze, pozbawiają Żydów, takich jak ja, własności we Włoszech. My, Żydzi, jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że europejscy naziści pozbawiają nas naszej własności - powiedział Sołowjow.