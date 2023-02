Widmo nieograniczonej liczebności armii rosyjskiej jest mitem. W 2023 roku Władimir Putin stanie przed trudnymi wyborami, jak uzupełnić straty armii w wojnie przeciwko Ukrainie - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).





Analitycy przypominają, że w poborze do armii, organizowanym w Rosji dwa razy w roku, powoływanych jest około 260 tysięcy nowych żołnierzy.