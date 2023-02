Sarah Ashton-Cirillo

obrażenia są nieodwracalne

Amerykańska dziennikarka, która wstąpiła do sił zbrojnych Ukrainy jako sanitariuszka, poinformowała, że została ranna na pierwszej linii frontu."Moje. Straciłam część ręki i mam blizny na twarzy. Ale wygraliśmy bitwę. I to jest moja wiadomość zaraz po tym, jak to się stało" - napisałaKilka godzin później poinformowała, że: "Umieścili mnie w szpitalu. Ze względów bezpieczeństwa nie mogę powiedzieć gdzie. Dziś uświadomiłam sobie dwie prawdy: Jestem dumna, że jestem w armii Ukrainy. Najbardziej jednak jestem dumna z tych, którzy wspierają Ukrainę na drodze do pełnego zwycięstwa. Chwała Ukrainie".