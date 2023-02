Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield mówiła o wysiłkach Narodów Zjednoczonych dla obrony suwerenności Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Nawiązała do wizyty prezydenta Bidena w Warszawie i Kijowie, który zapewnił, że świat wspiera Ukrainę.



- Prezydent Biden udał się do Kijowa i stanął ramię w ramię z prezydentem Zełenskim, aby przypomnieć światu, że rok po rosyjskiej napaści Kijów się trzyma. We wtorek słyszeliśmy w Polsce, jak prezydent mówił o świecie, w którym będą przestrzegane podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj Ukraina wciąż się trzyma. Demokracja wciąż się trzyma. A Ameryka i świat nadal pozostają z Ukrainą - podkreśliła Thomas-Greenfield.