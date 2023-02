Wojna w Ukrainie. 363. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: wtorek, 21 lutego 2023 godz. 05:50

Najnowsze informacje z Ukrainy. Śledź relację na żywo w Interii

Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych grupy G7 przedyskutują możliwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję , tak aby zakończyła wojnę na Ukrainie. Stanie się to 23 lutego podczas spotkania w indyjskim Bengaluru - poinformował minister finansów Japonii Shunichi Suzuki, który będzie gospodarzem spotkania.



Jak uściślił, jego rząd będzie "ściśle koordynował działania z G7 i społecznością międzynarodową aby zwiększyć skuteczność sankcji i uzyskać ostateczny cel w postaci nakłonienia Rosji do wycofania się".



Ostatnie analizy ekonomistów wskazują, że dotychczas zastosowane przez Zachód sankcje wywarły jedynie ograniczony wpływ na rosyjską gospodarkę . Przyczynił się do tego m. in. skokowy wzrost cen surowców energetycznych, które Rosja nadal eksportuje.

Władze Chin: Konflikt w Ukrainie może wymknąć się spod kontroli Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli - powiedział we wtorek chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang , cytowany przez agencję Reutera.



- Wzywamy niektóre kraje do natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia . Stoimy zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek formie hegemonii i przeciwko jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w sprawy Chin - dodał.



Rząd w Pekinie opublikował też dokument o tzw. Globalnej Inicjatywie Bezpieczeństwa (GSI), flagowej propozycji chińskiego przywódcy Xi Jinpinga . Propaguje ona zasadę "niepodzielnego bezpieczeństwa", koncepcji popieranej również przez Rosję.

Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało w poniedziałek do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych , zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka .



Podczas debaty w Izbie Gmin na temat Ukrainy Johnson powiedział, że nie wolno popełniać tych samych błędów, których efektem było zajęcie przez Rosję Krymu . - To była zbiorowa słabość Zachodu w 2014 roku, faktyczne przyzwolenie na agresję Putina, które pomogło przekonać go, że może dokonać ataku w zeszłym roku. Nie wolno nam popełnić tego błędu ponownie. Po roku rzezi musimy robić więcej zbiorowo, aby pokazać mieszkańcom Rosji, co tracą przez złe rządy Putina - mówił.



Do tego samego wezwała Truss, dla której było to pierwsze wystąpienie w Izbie Gmin od czasu jej rezygnacji z urzędu premiera w październiku zeszłego roku. - Zbudowaliśmy teraz sojusz krajów dostarczających broń i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć czołgi, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć odrzutowce na Ukrainie, aby pomóc tym dzielnym Ukraińcom - oceniała.

Wizyta prezydenta Joe Bidena w Kijowie tuż przed rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę wysłała jasny sygnał: Stany Zjednoczone stoją u boku Ukrainy - powiedział PAP kongresmen Demokratów Mike Quigley . Jak dodał, jest też świadectwem klęski Władimira Putina.



- Przy dźwiękach syren alarmowych, prezydent Biden stał z prezydentem Zełenskim na ulicach Kijowa i potwierdził niezachwiane zobowiązanie Zachodu na rzecz Ukrainy i jej zwycięstwa - przypomniał kongresmen.



Członek polsko-amerykańskiego i ukraińsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego zauważył, że obraz ten pokazał, jaką klęską okazała się inwazja Putina i jaki sukces odniosła skazywana na porażkę Ukraina.

- Antykremlowska koalicja obejmuje już 54 kraje . Międzynarodowi partnerzy Ukrainy są bardzo zdeterminowani, aby wygrać - stwierdził ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie ze stacją Freedom.



Jego zdaniem dla pełnego zwycięstwa jego kraj potrzebuje dalszych dostaw broni z Zachodu. - Jeśli ktoś myśli, że istnieje syndrom "zmęczenia" Ukrainą i wojną to tak nie jest. Na Zachodzie są zupełnie inne nastroje niż rok temu , gdy dano nam trzy dni na upadek Kijowa i co najwyżej trzy tygodnie na upadek całego kraju i że pewnie gdzieś będą odosobnione walki - uznał.



Według Reznikowa "dziś wszyscy rozumieją i wyraźnie widzą, że powstrzymanie tzw. drugiej armii świata jest realne ". - Cały świat inspiruje się bohaterstwem naszych obrońców, cywilów, wszystkich Ukraińców i chce być współautorem naszego zwycięstwa - stwierdził.

34 naloty rakietowe na cywilną infrastrukturę obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego , wystrzeliwując w sumie 86 pocisków - przekazał ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych.



Jak dodał, w trafionych budynkach wybuchy pożary, przez co zniszczone albo uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoły oraz sklepy. "Są zabici i ranni. Zagrożenie dalszymi rosyjskimi atakami lotniczymi i rakietowymi na całym terytorium Ukrainy pozostaje wysokie " - przestrzegł.



Sztab przypomniał, że nadal trwa natarcie sił wroga na Bachmut leżący w pobliżu linii frontu. Nieprzyjaciel zaatakował tam 20 osad leżących w pobliżu broniącego się miasta.





Pierwsza partia amunicji z Niemiec , potrzebnej do przeciwlotniczych systemów rakietowych Gepard , spodziewana jest w Ukrainie w lipcu - podało CNN, powołując się na szefa koncernu Rheinmetall Armina Pappergera.



Stacja dodała, że 20 wozów bojowych BMP Marder będzie gotowych do dostarczenia na Ukrainę do końca marca.



Wcześniej Niemcy dostarczyły Ukrainie około 30 systemów obrony powietrznej Gepard.

Rosja kontynuuje przymusową paszportyzację mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy . Jako przykład zbrodniczych działań agencja Unian podaje sytuację w Gorłówce w obwodzie donieckim. Najeźdźcy grożą tamtejszej ludności zwolnieniami z pracy w razie odmowy przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa.



Mieszkańcy są też szantażowani zapowiedziami konfiskaty mienia . Podobne ruchy Rosjanie wykonują w obwodzie chersońskim, m.in. w miejscowościach Skadowska i Kałanczaka.



Z kolei w mieście Hoła Prystań okupanci "przywracają" mieszkańcom prawa własności , ale zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, a w Zaliznach obiecują wypłatę pieniędzy w zamian za stanie się obywatelem Rosji.



Dodatkowo Rosjanie konfiskują ukraińskie paszporty , pod różnymi powodami. Agencja Unian przestrzega, że pozyskane w ten sposób dokumenty mogą wykorzystywać później grupy dywersyjne i wywiadowcze.

Podczas karnawałowej parady w niemieckim Dusseldorfie pojawiły się nawiązania do wojny w Ukrainie. Ukazano m.in. postać podpisaną jako " Szaleństwo Putina ", która wskazuje, że różne zachodnie kraje i organizacje są "nazistami", a sama nosi opaski z symbolem "Z" przypominające te używane przez hitlerowców.

Przedstawiono też kanclerza Olafa Scholza, uderzanego przez barana. Oceniono, że szef rządu Niemiec nie potrafi zmobilizować się do pracy.